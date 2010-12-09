Донеччина: в 46 школах приостановлены занятия

08:25, 09 декабря 2010
Новости регионов
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Из-за гриппа и ОРВИ

В Донецкой области в 46 общеобразовательных школах из-за повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ учащихся приостановлены учебные занятия.

Об этом УНИАН сообщили в областной санитарно-эпидемиологической станции со ссылкой на главного государственного санитарного врача Донецкой области Виктора ДЕНИСЕНКО.

В облСЭС уточнили, что полностью прекращены занятия в 35-ти школах (11 тыс. 514 учеников) в городах Селидово, Горняк, Украинск, Снежное и в 11-ти школах в 22-х классах (506 учеников) в городах Краматорск, Макеевка, Красноармейск, Дружковка, а также Марьинском районе.

На большинстве административных территорий области эпидемический порог по заболеваемости (72,4 на 10 тыс. населения) не превышен.

В облСЭС также отметили, что заболеваемость среди детей до 18 лет за минувшую неделю выросла на 25%, а удельный вес детей среди заболевших составляет 76%.

В облСЭС подчеркнули, что в регионах, где эпидемическая ситуация остается благоприятной, продолжается профилактическая вакцинация населения. По состоянию на 8 декабря привито более 40 тыс. жителей области.

Кроме того, под постоянным контролем санэпидемслужбы находятся объекты эпидемиологического риска. Специалистами санэпидемслужбы за неделю проверено 1074 объекта.

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