Впервые в Украине издали журнал для незрячих школьников

Во Львове презентовали первое издание в Украине для незрячих школьников - журнал для детей младшего школьного возраста «Журнал «Ангелятко шрифтом Брайля».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Журнал будет выходить ежемесячно с вкладышем рельефно-точечным шрифтом на базе всеукраинских журналов «Ангелятко» и «Ангеляткова наука».

«Это новый и неприбыльный проект для детей, которые учат буквы и цифры, а также, по материалам «Ангелятка», для тех, которые уже умеют читать. Мы планируем там разместить стихотворения и сказки. Это первое и единственное в Украине издание шрифтом Брайля для детей младшего возраста», - сказала главный редактор журналов Елена ВОЛОСЕВИЧ.

*** Сегодня в Украине действует пять учебных заведений для детей с дефектами зрения.

На журнал «Ангелятко шрифтом Брайля» можно подписаться в любом почтовом отделении Украины с января 2011 года, подписной индекс 49663.