В Луцке открыт новый корпус областной больницы

В Луцке открыли лечебный корпус "Б" Волынской областной клинической больницы, который строили более 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие должно было состояться с участием Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, однако из-за неблагоприятных погодных условий он не смог прибыть. Поэтому участие в открытии приняли министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК и председатель Волынской облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК.

Как сообщает пресс-служба ОГА, торжественно перерезав ленту, должностные лица осмотрели новое лечебное учреждение и посетили музей Волынской областной клинической больницы, где ознакомились с историей лечебного заведения.

От имени Президента Б.КЛИМЧУК передал медицинскому учреждению систему ультразвуковой диагностики.

Новый лечебный корпус оборудован современным оборудованием. Общая сметная стоимость строительства - 18 млн. 313 тыс. грн. Около 14 млн. грн. освоено в 2010 году.

В двух операционных залах нового оперблока будет проводиться более 2 тысяч оперативных вмешательств в год, из них около 700 - кардиохирургических, в том числе 200 - с остановкой сердца.

Новое физиотерапевтическое отделение ежедневно сможет принимать более 600 пациентов. Это - хирургические больные в раннем послеоперационном периоде, послеинсультные больные, больные сахарным диабетом, больные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата. В отделении будет проводиться их ранняя реабилитация после кардиохирургических операций, протезирования суставов и оперативных вмешательств на позвоночнике.

Проведение процедур магнитотерапии, лазеротерапии, электроимпульсной терапии, пресотерапии, механотерапии и микроволновой терапии позволят сократить средние сроки пребывания больных в стационаре на 1,5 дня, что даст экономический эффект в 10 млн. грн. в год, заметили в пресс-службе ОГА.