В Черкассах приостановлены занятия в 5 школах

В Черкассах из-за эпидемии гриппа в пяти школах приостановлены занятия.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, дети в этих учебных заведениях не будут посещать занятия до 10 декабря. Также временно приостанавливался учебный процесс в 2-х классах еще одной из школ. Соответствующие постановления издал главный государственный санитарный врач Черкасс.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах зарегистрировано около 3 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, интенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 964,2, что на 9,3% превышает значение эпидемического порога. 70% больных – дети и подростки. Лишь за два дня (6 и 7 декабря) в Черкассах заболели 1600 человек. Летальных случаев не зафиксировано. Привиты против гриппа всего 2628 человек, из них 1358 медицинских работников за средства местного бюджета.