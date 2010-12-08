Львовщина: мама, переодевая 6-месячного сына, сломала ему череп
16:33, 08 декабря 2010Новости регионов
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Убийства по неосторожности
Во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства по неосторожности 32-летней женщиной своего шестимесячного сына.
Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины во Львовской области, в Городоцком районе Львовской области жительница села Суховоля во время переодевания сына в постели сломала ему основание черепа, что повлекло смерть младенца.
Уголовное дело возбуждено по ст. 119 ч.1 Уголовного кодекса Украины.
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