Черниговщина: во время пожара погибла 92-летняя женщина

В Черниговской области во время пожара погибла 92-летняя женщина.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Трагедия произошла в с. Фаевка Новгород-Северского района.

В частном хозяйстве загорелся деревянный жилой дом. Огнем уничтожена кровля и повреждены стены. Вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

На месте пожара обнаружено тело хозяйки дома, 1918 года рождения.