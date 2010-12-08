Черниговщина: во время пожара погибла 92-летняя женщина
15:52, 08 декабря 2010Новости регионов
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Загорелся деревянный дом
В Черниговской области во время пожара погибла 92-летняя женщина.
Об этом сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
Трагедия произошла в с. Фаевка Новгород-Северского района.
В частном хозяйстве загорелся деревянный жилой дом. Огнем уничтожена кровля и повреждены стены. Вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
На месте пожара обнаружено тело хозяйки дома, 1918 года рождения.
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