В Черкассах вводят карантин

В Черкассах будет введен масочный режим в местах большого скопления людей и ряд карантинных мероприятий в связи с эпидемией гриппа.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный санитарный врач Черкасс Василий ЗАГОРОДНИЙ, в городе будут отменены все культурно-массовые и спортивные мероприятия. В дошкольных учебных заведениях ежедневно будут проводиться осмотры детей врачом. Беременным, которые будут находиться в роддомах, запретят встречаться с посетителями. До конца эпидемии будет действовать запрет на партнерские роды.

В Черкасской области эпидемию не объявляли. По информации Черкасской областной санэпидемстанции, количество случаев не превышает критического порога.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Черкассах объявили состояние эпидемии гриппа и ОРВИ. Эпидемический порог был превышен на 9,3%, в городе заболели около 2800 лиц, большинство из которых – дети.