В Черниговской области обесточены четыре населенных пункта
15:02, 08 декабря 2010Новости регионов
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Из-за ненастья
В Черниговской области из-за ненастья обесточены четыре населенных пункта.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, вследствие неблагоприятных погодных условий повреждены две линии электроснабжения 10 кВ, обесточены четыре населенных пункта на территории Борзнянского и Козелецкого районов.
Аварийно-восстановительные работы проводят бригады ОАО ЭК "Черниговоблэнерго".
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