В Черниговской области обесточены четыре населенных пункта

Из-за ненастья

В Черниговской области из-за ненастья обесточены четыре населенных пункта. Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, вследствие неблагоприятных погодных условий повреждены две линии электроснабжения 10 кВ, обесточены четыре населенных пункта на территории Борзнянского и Козелецкого районов. Аварийно-восстановительные работы проводят бригады ОАО ЭК "Черниговоблэнерго".

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