На Львовщине умерла 9-летняя девочка с высокой температурой

В городе Дрогобыч на Львовщине по неизвестным причинам в больнице умерла 9-летняя девочка, ученица одной из местных школ.

Девочку доставили в местную больницу с высокой температурой, однако врачи ничем не смогли помочь, школьница умерла через несколько часов.

Сейчас тело девочки отправили во Львов на экспертизу. Между тем этот случай испугал местных жителей, и родители многих детей не пустили сегодня в школу.

Как сообщалось, Дрогобыч стал первым городом на Львовщине, где были превышены показатели эпидемического порога по гриппу.

Министерство здравоохранения заявляет об увеличении заболеваемости гриппом и ОРВИ за период 29 ноября – 5 декабря в 10 контрольных городах (Винница, Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Харьков, Киев, Львов, Одесса, Чернигов, Симферополь) по сравнению с предыдущей неделей (22–28 ноября) на 17,3% до 64,6 тысячи больных.

Согласно данным государственного учреждения "Украинский центр гриппа и острых респираторных инфекций" на 48 неделе (29 ноября – 5 декабря) в 10 контрольных городах показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ находились ниже эпидемических порогов. На 48 неделе в 10 контрольных городах не зарегистрировано ни одного летального случая среди больных.

Как сообщалось, Минздрав перенес начало сезонной эпидемии гриппа с середины ноября - середины декабря на февраль 2011 года.

Напомним, что в период с 29 октября 2009 года по 21 марта 2010 года от гриппа и ОРВИ умерли 1 126 человек.

podrobnosti.ua