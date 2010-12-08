Прикарпатье: для школ и больниц выделено 9 млн. грн.

Правительство для восстановления школ и больниц в Прикарпатье выделило почти 9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении правовой работы и внутренней политики Ивано-Франковской облгосадминистрации.

По предоставленной информации, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подписал распоряжение №2189-р, которым обязал Министерство финансов выделить 8 752,3 тыс. гривен для проведения первоочередных аварийно-восстановительных работ на объектах заведений образования и учреждений здравоохранения, поврежденных вследствие стихийного бедствия, произошедшего 7 июля на территории Ивано-Франковской области.

В распоряжении отмечено, что Ивано-Франковская облгосадминистрация должна утвердить, в недельный срок, по согласованию с Министерством экономики, Министерством финансов и Министерством регионального развития и строительства перечень первоочередных аварийно-восстановительных работ на объектах заведений образования и учреждений здравоохранения.

До 28 декабря Ивано-Франковская ОГА подаст Министерству экономики, Министерству финансов, Министерству регионального развития и строительства и Государственному казначейству отчет об использовании средств, выделенных согласно данному распоряжению.