Донеччина: из-за пожара отселят всех жителей дома

Сегодня в 1.45 в г. Кировске Донецкой области в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме возник пожар, вследствие которого уничтожена кровля и деревянное перекрытие на площади 120 кв. м.

Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС.

Решается вопрос об отселении 9 жителей из поврежденных восьми квартир.

По состоянию на 7.00 пожар локализован, его ликвидация продолжается. К тушению пожара привлечено шесть отделений Государственной пожарной охраны МЧС. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.