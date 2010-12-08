Донеччина: из-за пожара отселят всех жителей дома
11:57, 08 декабря 2010Новости регионов
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Жертв и пострадавших нет
Сегодня в 1.45 в г. Кировске Донецкой области в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме возник пожар, вследствие которого уничтожена кровля и деревянное перекрытие на площади 120 кв. м.
Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС.
Решается вопрос об отселении 9 жителей из поврежденных восьми квартир.
По состоянию на 7.00 пожар локализован, его ликвидация продолжается. К тушению пожара привлечено шесть отделений Государственной пожарной охраны МЧС. Причина пожара устанавливается.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.
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