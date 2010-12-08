Черкасский госпиталь УМВД получил автомобили и медоборудование

Управление Министерства внутренних дел в Черкасской области получило от областной власти 17 легковых автомобилей и медицинское оборудование для госпиталя УМВД.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, отныне отдел медицинского обеспечения УМВД в Черкасской области пополнился самым современным диагностическим оборудованием: велоэргометром - прибором, который используется для ранней диагностики болезней системы кровообращения и своевременного назначения лечения, и автоматическим внешним дефибриллятором – аппаратом, который позволяет диагностировать состояние потерпевшего и, при необходимости, оказать первую помощь при внезапной остановке сердца.

Вручая ключи от служебных автомобилей, губернатор области Сергей ТУЛУБ выразил надежду, что новые транспортные средства облегчат работу и позволят повысить оперативность деятельности милиции. Автомобили будут работать, преимущественно, в районах области.