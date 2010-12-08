В Харькове 19-летняя женщина хотела продать своего ребенка

В Харькове работники правоохранительных органов задержали 19-летнюю женщину, которая пыталась продать своего ребенка.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области.

В ходе проверки оперативной информации работники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, облуправления милиции установили, что 19-летняя уроженка города Ромны Сумской области пытается продать своего сына, 2009 года рождения, за 15 тыс. дол.

Женщина была задержана в момент получения денег в обмен на ребенка. Вещественные доказательства изъяты. Мальчика после медицинского осмотра передали в Детский дом №3 города Харькова.

Решение продать ребенка злоумышленница объяснила тяжелым материальным положением.

По факту попытки продать ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Задержанная находится в СИЗО.

Также работники милиции, что женщина, имея двоих детей, вела асоциальный образ жизни (злоупотребляла алкоголем, занималась проституцией) и к этому уже была осуждена. Что касается первого ребенка, который проживает с отцом, суд принял решение лишить женщину родительских прав.