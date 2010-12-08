В Киеве от переохлаждения пострадали 20 человек
08:40, 08 декабря 2010Новости регионов
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С начала декабря
В Киеве за первые шесть дней зимы от переохлаждения и обморожения на улице пострадали 20 человек, из них двое умерли до прибытия скорой помощи.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
В частности, лишь на протяжении 6 декабря в лечебные заведения Киева с диагнозом «обморожение» и «переохлаждение» были доставлены 4 человека. Двое из них во время госпитализации находились в состоянии алкогольного опьянения. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Главное управление здравоохранения города в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха призывает киевлян быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью своих близких.
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