В Киеве от переохлаждения пострадали 20 человек

В Киеве за первые шесть дней зимы от переохлаждения и обморожения на улице пострадали 20 человек, из них двое умерли до прибытия скорой помощи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, лишь на протяжении 6 декабря в лечебные заведения Киева с диагнозом «обморожение» и «переохлаждение» были доставлены 4 человека. Двое из них во время госпитализации находились в состоянии алкогольного опьянения. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Главное управление здравоохранения города в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха призывает киевлян быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью своих близких.