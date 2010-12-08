Во Львове превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Во Львове превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Об этом сообщили УНИАН в Государственной санитарной эпидемиологической службе во Львове.

За период с 29 ноября по 5 декабря во Львове зарегистрировано 6 тыс. 158 больных гриппом и ОРВИ. Эпидпорог превышен в 1,8 раза.

По состоянию на 7 декабря во Львове заболели 2 тыс. 282 ребенка в возрасте от 7 до 14 лет, что составляет 77% эпидпорога в этой возрастной группе.

Как сообщили агентству в Управлении образования Львовского городского совета, по состоянию на 7 декабря в школах и садиках города карантин не объявлен.