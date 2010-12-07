В Полтаве все школы закрывают на карантин

В Полтаве все школы со среды, 8 декабря, будут закрыты на карантин из-за заболеваемости ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр города Александр МАМАЙ.

По его словам, он подпишет распоряжение о закрытии школ на карантин с завтрашнего дня, так как, по данным Полтавской городской СЭС, количество заболеваний на ОРВИ в городе сегодня вдвое превышает эпидпорог. Ежедневно число больных детей увеличивается 5-9%.

Карантин в школах Полтавы продлится до 19 декабря.