В Полтаве все школы закрывают на карантин
17:13, 07 декабря 2010Новости регионов
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Из-за заболеваемости ОРВИ
В Полтаве все школы со среды, 8 декабря, будут закрыты на карантин из-за заболеваемости ОРВИ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр города Александр МАМАЙ.
По его словам, он подпишет распоряжение о закрытии школ на карантин с завтрашнего дня, так как, по данным Полтавской городской СЭС, количество заболеваний на ОРВИ в городе сегодня вдвое превышает эпидпорог. Ежедневно число больных детей увеличивается 5-9%.
Карантин в школах Полтавы продлится до 19 декабря.
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