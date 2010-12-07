В Крыму задержали педофила

В городе Саки на западе Крыма сотрудники милиции задержали состоящего на учете в психоневрологическом диспансере мужчину, который в парке пытался изнасиловать десятилетнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в АР Крым, в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом» и «принуждение ко вступлению в половую связь».

30-летний мужчина прибыл на лечение в один из сакских санаториев. Гуляя на берегу озера, приметил в парке двух мальчиков 8-ми и 10-ти лет, предложил им подзаработать, сказав, что ему требуется помощь. Дети спрятали предложенные деньги в карманы и отправились вместе с мужчиной. Заведя мальчиков в укромное место парка, он начал демонстрировать им свои половые органы. Дети сбежали и рассказали о происшествии родителям, но те, учитывая, что мальчики физическому насилию не подверглись, в милицию обращаться не стали.

Четыре дня спустя родители десятилетнего мальчика, выйдя вместе с сыном на прогулку, на некоторое время оставили его у входа в парк, а сами пошли в магазин. К мальчику снова подошел тот же мужчина и, припомнив тому бегство, силой заставил идти с ним, куда он скажет, и попытался изнасиловать. После возвращения родители не нашли сына и вызвали сотрудников милиции. Правоохранители задержали педофила. Ведется следствие.

В крымском главке также сообщили, что этом году в Саках милиция возбудила пять уголовных дел по фактам развращения несовершеннолетних и два уголовных дела по фактам насильственного удовлетворения половой страсти в извращенных формах, совершенные в отношении малолетних.