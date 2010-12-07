Тернополь: дети со спиртным на улице - явление массовое

В Тернополе милиционеры с начала года составили 724 административных протокола за распитие детьми спиртного на улицах, в скверах, парках и других общественных местах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, во время последнего рейда правоохранители за один вечер после 23-х часов выявили на улицах четырех подростков, которые употребляли алкоголь просто на улице.

Об их действиях милиционеры сообщили родителям и дирекции учебных заведений.

Вместе с тем в ООС отмечают, что распитие молодежью спиртных напитков в общественных местах продолжает носить массовый характер, поскольку наказание за такое нарушение незначительное - штраф составляет от 17 до 85 грн. За те же действия, совершенные во второй раз на протяжении года, родителям придется заплатить от 51 до 119 грн., за третье нарушение, кроме штрафа, уже предусмотрено ставить ребенка на превентивный профилактический учет.

Продавцы, нарушившие правила продажи алкогольных напитков несовершеннолетним, платят значительно более существенные штрафы – от 510 до 1,7 тыс. грн. В этом году правоохранители уже составили 150 протоколов за такие правонарушения.

Также правоохранители с начала года зафиксировали 245 фактов курения сигарет несовершеннолетними и детьми.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году решением областного совета детям было запрещено в вечернее и ночное время находиться в заведениях досуга, общественного питания, компьютерных клубах, залах игровых автоматов, на улицах и в других общественных местах во всех населенных пунктах области. Без сопровождения родителей или лиц, которые их заменяют, дети до 14 лет не могут находиться в упомянутых местах после 22.00, подростки с 14 до 18 лет – после 23.00.