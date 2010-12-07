Кировоградщина: за последние четыре года исчезли 9 сел

В Кировоградской области за период деятельности областного совета пятого созыва (2006-2010 годы) депутаты исключили из учетных данных 9 сельских населенных пунктов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Кировоградского областного совета.

Юридически с карты области исчезли 4 населенных пункта в Новоархангельском районе, а также по одному в Компанеевском, Новоукраинском, Онуфриевском, Долинском и Маловисковском районах.

Как сообщил на пресс-конференции председатель Кировоградского облсовета Николай КОВАЛЬЧУК, с 1997 года население области сократилось почти на 200 тыс. жителей.

«Ежегодно условно исчезал целый район. При этом 6-7 тыс. чел. составляло естественное сокращение населения, и еще столько же - миграционное», - заметил Н.КОВАЛЬЧУК.

По словам председателя облсовета, сегодня в Кировоградской области около 40% населенных пунктов имеют меньше 200 зарегистрированных жителей. «На следующей сессии, которая состоится 9 декабря, в повестке дня предусмотрен вопрос об исключении из учетных данных еще двух сельских населенных пунктов», - сообщил Н.КОВАЛЬЧУК.

По мнению председателя областного совета, демографическую ситуацию необходимо учитывать при проведении территориально-административной реформы. «Если проводить (реформу – УНИАН), то взвешено, чтобы у нас не появились депрессивные районы: когда один выполняет функцию сырьевого и рабочего дополнения к другому», - подчеркнул Н.КОВАЛЬЧУК.

Он отметил, что одним из способов предотвратить миграцию сельского населения должна стать программа, которая бы заинтересовала фермера держаться у земли, давала возможность вести хозяйство и получать льготы.