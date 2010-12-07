Харьковщина: созданы 120 пунктов выдачи бездомным одежды и еды

В Харьковской области созданы 124 пункта выдачи бездомным одежды и горячего питания, а также 28 пунктов обогрева и 50 банков зимней одежды.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом на совещании по вопросам координации действий местной власти, силовых структур и медиков с целью предотвращения переохлаждений и обмораживаний среди населения сообщил заместитель председателя ОГА по социальным вопросам Игорь ШУРМА.

Он отметил, что в области также будут созданы социальные патрули, которые будут выявлять бездомных и прохожих, которые могут пострадать от низких температур, и будут доставлять их в места временного пребывания.