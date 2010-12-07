В Виннице начнется информатизация заведений здравоохранения

В Виннице со следующего года начнется информатизация заведений здравоохранения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета, это предусмотрено городской программой «Информатизация сферы здравоохранения г. Винницы на 2011 - 2015 годы».

Согласно программе, за пять лет в Виннице будет осуществлена полная компьютеризация всех 16-ти медицинских заведений города. В больницах будет построена структурированная кабельная система на 874 рабочих места, установлено серверное оборудование, а каждый врач будет работать на соответствующей технике. Работу всей системы будет обеспечивать специальная компьютерная программа «Доктор Элекс», которой уже пользуются медицинские заведения в Киеве, Львове и Тернополе. Кроме этого, все больницы города будут объединены в единую сеть, что даст возможность быстро обмениваться информацией.

Внедрение программы разделено на пять этапов.

Благодаря компьютеризации больниц и поликлиник будут введены электронные карточки пациентов. Они будут содержать всю информацию о человеке, которая касается его здоровья. Кроме диагнозов, на электронной карточке будут сохраняться результаты всех исследований и назначения лечения. Введение электронной карточки позволит уменьшить очереди к врачам, а обмен информацией между структурными подразделениями (например, результаты лабораторных исследований) будет осуществляться в электронной форме.

Данные медицинского осмотра пациента врачи будут вводить в электронную медицинскую карточку, формировать выписки и назначения, в общей базе врачи смогут получить информацию относительно свободных мест в стационарах для размещения пациентов, переводить и выписывать их, получать необходимую информацию с медицинских диагностических аппаратов, быстро вводить и оперативно анализировать данные лабораторных исследований.

В рамках реализации программы все медицинские работники пройдут соответствующее обучение для работы с компьютерной техникой и пользования общей сетью.

«Информатизация сделает работу медицинских учреждений прозрачной и повысит качество предоставления услуг населению. Следующими будут предприятия жилищно-коммунальной сферы», - сказал мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН.