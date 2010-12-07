Кто отравил курсантов в Харькове?

Военная прокуратура Харьковского гарнизона возбудила уголовное дело по факту массового отравления курсантов Харьковского университета Воздушных сил.

Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Дело было возбуждено по факту служебной халатности работников, на которых возложены обязанности по контролю над соблюдением санитарно-гигиенических требований в столовой и во время приготовления пищи, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

По предварительным данным, основными причинами пищевого отравления 96 курсантов ХУВС стали неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, техническая невозможность соблюдения правил мойки посуды, неэффективная работа холодильного оборудования, а также ненадлежащий контроль должностных лиц университета за качеством приготовления пищи.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября в инфекционное отделение Военно-медицинского клинического центра Северного региона, который расположен в Харькове, были госпитализированы 10 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и один курсант Юридической академии. Всем больным был установлен диагноз: острый гастроэнтероколит с легким течением. На протяжении последующих дней к врачам за помощью обратились еще 86 курсантов.