Херсонщина: мать и двое детей отравились грибами

В селе Новониколаевка Скадовского района Херсонской области семья отравилась грибами.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, 6 декабря в реанимацию Скадовской райбольницы были доставлены мать и двое дочерей, одной из которых 4 года, второй - 1 год 6 месяцев. В тот же день детей перевезли в детскую областную больницу, а мать - в областную клиническую больницу.

Состояние пострадавших - средней тяжести.