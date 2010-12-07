Херсонщина: мать и двое детей отравились грибами
10:22, 07 декабря 2010Новости регионов
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Состояние - средней тяжести
В селе Новониколаевка Скадовского района Херсонской области семья отравилась грибами.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, 6 декабря в реанимацию Скадовской райбольницы были доставлены мать и двое дочерей, одной из которых 4 года, второй - 1 год 6 месяцев. В тот же день детей перевезли в детскую областную больницу, а мать - в областную клиническую больницу.
Состояние пострадавших - средней тяжести.
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