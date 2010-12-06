В Луцке уровень заболеваемости ОРВИ достиг эпидпорога

В Луцке уровень заболеваемости ОРВИ достиг эпидемического порога, в то же время ситуация с заболеваемостью гриппом пока не вызывает обеспокоенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня во время заседания чрезвычайной противоэпидемической комиссии в городском совете Луцка.

В частности, как сообщил начальник Управления здравоохранения Федор КОШЕЛЬ, на данный момент ситуация с заболеваемостью лучан именно гриппом является стабильной. В основном люди обращаются с жалобами на ОРВИ. Однако для предотвращения увеличения заболеваемости в лечебных учреждениях Луцка введены карантинные меры, ограничено посещение больных и введено использование защитник масок. Также дополнительной санитарной обработке будут подлежать транспортные средства, которые работают в режиме "маршрутных такси" и троллейбусы.

Согласно информации заместителя начальника Управления образования Лилии КРЕВСКОЙ, сегодня в пяти школах города больше 20% детей не посещают школу, однако идти на досрочные каникулы из-за этого не стоит, потому что учебные заведения и так работают до 24 декабря.

По словам главного врача городской и районной санитарно-эпидемиологической станции Луцка Ивана УЛЬЧАКА, на сегодняшний день общий уровень заболеваемости лучан гриппом и ОРВИ составляет 143,3 на 10 тысячу человек. Из них 0,6% людей больны гриппом. Эпидпорог для Луцка составляет 143 человека на 10 тысяч человек.