Львовщина: от переохлаждения погибли два человека

За выходные дни во Львовской области от переохлаждения погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации, 4 декабря в Жидачевскую центральную районную больницу с диагнозом «гипертония, общее переохлаждение» поступил 52-летний житель с. Вильхивцы Жидачевского района, который умер во время реанимационных мероприятий.

5 декабря на территории мусорной свалки «Збиранка» было обнаружено тело 61-летнего жителя с. Большие Грибовичи Жовковского района. Предварительная причина смерти – переохлаждение.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря в с. Куткир Бусского района Львовской области в нежилом деревянном доме жители села обнаружили тело погибшего 50-летнего местного жителя, причиной смерти которого стало общее переохлаждение организма.