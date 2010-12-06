В Херсонской области без света остаются 34 населенных пункта
17:32, 06 декабря 2010Новости регионов
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Последствия ненастья
В Херсонской области без света до сих пор остаются 34 населенных пункта.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, в частности, в регионе и до сих пор ликвидируют последствия ненастья - ремонтные работы продолжаются еще в 34 населенных пунктах.
Как сообщалось, в ночь на 3 декабря ветер, снег и гололед стали причиной налипания льда на линии электропередач, порывов, замыканий на подстанциях. Всего были обесточены 126 населенных пунктов.
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