В Херсонской области без света остаются 34 населенных пункта

В Херсонской области без света до сих пор остаются 34 населенных пункта.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, в частности, в регионе и до сих пор ликвидируют последствия ненастья - ремонтные работы продолжаются еще в 34 населенных пунктах.

Как сообщалось, в ночь на 3 декабря ветер, снег и гололед стали причиной налипания льда на линии электропередач, порывов, замыканий на подстанциях. Всего были обесточены 126 населенных пунктов.