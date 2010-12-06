Полтавщина: одинокий 90-летний пенсионер сжег себя в доме

В селе Веремеевка Семеновского района Полтавской области 90-летний пенсионер cжег себя в доме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник центра пропаганды ГУ МЧС Украины в Полтавской области Виталий ШКАРЕВСКИЙ.

По его словам, следствие установило, что, в частности, причина пожара в доме - самоубийство пенсионера путем самосожжения.

«Дедушка поджег дом и лег на кровать в ожидании смерти. Старик жил один, и только дочь иногда посещала его. Раньше он уже пытался покончить с жизнью таким неординарным способом, но безрезультатно», - сказал В.ШКАРЕВСКИЙ.