В Чернигове собирают подарки для детей-инвалидов

В Чернигове в этом году во второй раз стартовала благотворительная акция «Частинку себе - дітям», приуроченная ко дню Святого Николая.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник отдела связей с общественностью городского совета Ирина СОЛОМАХА сообщила во время пресс-конференции, что организаторы начали сбор вещей, игрушек, книг и других подарков, чтобы поздравить детей-инвалидов, прикованных к постели.

По ее словам, организаторы акции очень тесно сотрудничают с городскими общественными организациями, которые взяли опеку над детьми-инвалидами.

"В прошлом году волонтеры - студенты черниговских вузов - посетили свыше 150 черниговских семей, в которых воспитываются дети с особыми потребностями. В этом году, надеемся, акция станет более масштабной", - сказала И.СОЛОМАХА. Она также уточнила, что благотворительную акцию поддерживает городской председатель Александр СОКОЛОВ и он также приобщится к ее проведению.

Президент общественной организации "Болонский клуб", выступающей соорганизатором акции, Илья БЕССЧЕТНИКОВ убежден, что проведение подобных мероприятий является одним из средств воспитания молодежи на принципах человечности, милосердия и доброты. Он также надеется, что благотворительная акция "Частинку себе - дітям" станет в областном центре Черниговской области традиционной.