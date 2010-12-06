В Черкассах объявят эпидемию гриппа и ОРВИ

В Черкассах в ближайшие дни будет объявлена эпидемия гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасского горисполкома со ссылкой на главного санитарного врача Черкасс Василия ЗАГОРОДНЕГО.

В частности, по его данным, по состоянию на 6 декабря уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Черкассах на 9% превышает эпидемический порог. Сейчас общее количество больных составляет почти 3 тыс. человек, из которых 70% - это дети. Всего за прошлую неделю заболело жителей города на 15% больше, чем за предыдущую. “В городе со дня на день должны объявить состояние эпидемии, чтобы избежать массового распространения инфекции в дальнейшем”, - сказал В.ЗАГОРОДНИЙ.

В связи с этим главный врач Черкасской городской СЭС призывает горожан получить прививку от ОРВИ и гриппа, а также воздержаться от посещения публичных мероприятий.

При этом в горисполкоме отметили, что одним из первых прививку сделал городской председатель Черкасс Сергей ОДАРИЧ.