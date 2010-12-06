В Черкасской области уровень преступности возрос на 10%

Органами внутренних дел Черкасской области в течение января-октября 2010 г. зарегистрировано 8347 преступлений, что на 10,1% больше, чем за соответствующий период 2009 года, из которых 37,5% – тяжкие и особо тяжкие.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, за январь-октябрь 2010 г. зарегистрировано 2936 краж, что на 30% больше, чем за соответствующий период прошлого года, количество ограблений уменьшилось на 29% и составило 436 случаев, разбоев – на 34% и составило 64 случая. В январе-октябре совершено 43 умышленных убийства и покушения на убийство и 77 умышленных тяжких телесных повреждений, 14 изнасилований и покушений на изнасилование.

Органами внутренних дел 2010 г. установлены 4334 человека, которые совершили преступления. Из числа выявленных лиц 15% – женщины, 5% – несовершеннолетние. Каждый третий ранее уже совершал преступление, 12% совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения, 13% – в группе. Удельный вес трудоспособных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, которые на момент совершения преступления не работали и не учились, составляет почти 79%.