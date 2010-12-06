В Севастополе «скорую» можно вызвать SMS-кой

В Севастополе внедрен проект SMS-вызова «скорой помощи» людьми с ослабленным слухом и расстройством речевой функции.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ заявил, что необходимость в такой услуге стала понятна во время личных приёмов, когда многие люди, имеющие ограниченные возможности слуха и речи, обратились с проблемой, что они испытывают немалые трудности при вызове экстренных служб.

«Сегодня у нас в городе около 600 глухонемых, приблизительно столько же плохо слышат ввиду старости, поэтому все эти люди должны быть включены в базу данных экстренных служб. Пока же в базе скорой помощи 72 человека», - сказал В.САРАТОВ.

По его мнению «такая база – это своего рода история болезни людей, их координаты. По SМS-сообщению с определенными кодами можно будет определить, кто звонит, какие проблемы у человека и куда ехать».

«После внедрения такой системы в «скорой помощи» следующими экстренными службами должны стать МЧС, милиция, «Севастопольгаз», - добавил он.