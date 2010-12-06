Сумской облсовет в день инвалидов отказался от центра реабилитации

Депутаты Сумского областного совета вчера на сессии отменили решение о создании реабилитационного центра смешанного типа для инвалидов и детей-инвалидов, принятое депутатами предыдущего созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, решение депутатами в Международный день инвалидов, который отмечался 3 декабря, было принято практически единогласно.

Депутаты аргументировали невозможность существования коммунального учреждения медицинского направления в системе социальной защиты области тем, что за год после формального создания указанного центра практически ничего не было сделано для его реального функционирования.

«Финансово и организационно за этот год ничего не было сделано. В то же время в городе Шостка в процессе развития находится диагностический центр, который сможет взять на себя функции реабилитации инвалидов. Поэтому насущность существования отдельного реабилитационного центра смешанного типа для инвалидов и детей-инвалидов в Сумах отпала», - сказал журналистам председатель Сумского облсовета Геннадий МИХАЙЛЕНКО, комментируя принятое депутатами решение.