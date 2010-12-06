Житомирщина: четверо больных гриппом попали в реанимацию

В Житомирской области в реанимацию попали четверо больных гриппом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном центре здоровья Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что, по данным областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, по состоянию на 1 декабря 2010 года в Житомирской области зарегистрировано 7170 человек, которые заболели гриппом и острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) и их осложнениями (пневмонией и тому подобное). Среди заболевших 1659 взрослых (в том числе 16 беременных и рожениц) и 5511 детей до 18 лет. Госпитализировано 490 больных, из них 63 взрослых (в том числе 8 беременных и рожениц) и 427 детей до 18 лет.

Эпидпорог в целом по Житомирской области не превышен, хотя наблюдается рост заболеваемости населения гриппом и ОРЗ. Зарегистрировано превышение эпидпорога в 8 районах области: Барановском, Володарско-Волынском, Коростышевском, Любарском, Малинском, Романовском, Черняховском, Чудновском и в г. Коростене.