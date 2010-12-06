14-летняя девочка-инвалид рисует пальцами ног

В Сумах открыта выставка работ 14-летней Даши БЕЗКОСТОЙ - девочки-инвалида, рисующей пальцами ног.

Как передает корреспондент УНИАН, ее работы выставлены в Сумской библиотеке-филиале №17.

Девочка больна тяжелой формой ДЦП: сама не передвигается, плохо разговаривает.

«Но у нее есть огромное желание творить и полноценно жить», - рассказали в библиотеке организаторы выставки.

Лишь недавно Даша начала рисовать красками, и это ей удается делать физически нелегко.

Свой талант девочка открыла пять лет назад, а овладевать изобразительным искусством ей помогает преподаватель Сумской художественной школы Сергей ЛЕБЕДЕНКО.