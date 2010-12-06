Дети отравились неизвестным веществом из новогодней игрушки

В Луганске городская СЭС и правоохранители расследуют отравление школьников неизвестным веществом из разбитой новогодней игрушки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета.

В частности, по словам заместителя Луганского городского председателя Марины ВОРОТНИКОВОЙ, специалистами СЭС проведены замеры вредных веществ в помещении школы.

Также тем предприятием торговли, где была приобретена игрушка, занимаются правоохранительные органы «на предмет лицензирования товара, его безопасности и документального соответствия».

«По итогам расследования будут сделаны выводы и приняты все необходимые меры. Ситуация находится под постоянным контролем городской власти», - сказала М.ВОРОТНИКОВА.

Как сообщалось, в Луганске 2 декабря во время урока в 6 классе школы №15 один из учеников случайно разбил новогоднюю игрушку - стеклянный шар с жидкостью и имитацией снега внутри. По классу сразу распространился едкий запах, дети почувствовали ухудшение самочувствия. Учителя срочно эвакуировали всех учеников из помещения школы, шестерых детей пришлось госпитализировать.

Всех пострадавших уже выписали из больницы. По словам медиков, их здоровью ничего не угрожает. Занятия в школе возобновили, опечатанным остается только кабинет английского языка, в котором произошел инцидент.