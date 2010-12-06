Прикарпатье: из-за гриппа и ОРВИ закрыто 8 школ

На Прикарпатье из-за гриппа и ОРВИ закрыто на карантин восемь школ.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении образования и науки Ивано-Франковской областной государственной администрации.

В частности, на карантин закрыто две школы в Коломыйском и шесть - в Калушском районах. Основной причиной временных каникул в этих школах является превышение эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В самом Ивано-Франковске пока функционируют все школы, поскольку здесь не зафиксировано резкого роста количества больных детей.