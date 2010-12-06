Прикарпатье: из-за гриппа и ОРВИ закрыто 8 школ
09:10, 06 декабря 2010Новости регионов
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Временные каникулы
На Прикарпатье из-за гриппа и ОРВИ закрыто на карантин восемь школ.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении образования и науки Ивано-Франковской областной государственной администрации.
В частности, на карантин закрыто две школы в Коломыйском и шесть - в Калушском районах. Основной причиной временных каникул в этих школах является превышение эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В самом Ивано-Франковске пока функционируют все школы, поскольку здесь не зафиксировано резкого роста количества больных детей.
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