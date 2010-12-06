Львовщина: превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ

В нескольких районах Львовской области наблюдается превышение эпидемического порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. С целью недопущения осложнения эпидемической ситуации приостановлены занятия в одной из школ Яворивского района, с начала этого месяца приостановлены занятия в 15 школах г. Дрогобыч и в одной школе Дрогобычского района, в 5 школах поселка Стебник.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА со ссылкой на начальника главного управления здравоохранения Львовской ОГА Сергея ФЕДОРЕНКО.

Как отмечается в сообщении, в городе Львове ОРВИ в течение минувшей недели заболели 4416 человек, в Львовской области – 12511 человек.