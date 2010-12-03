В Донецкой области в 20 школах приостановлена учеба

В Донецкой области в 20 учебных заведениях приостановлен учебный процесс в связи с резким повышением численности больных гриппом и острыми респираторными инфекциями среди учащихся.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на данные управления образования и науки облгосадминистрации.

Согласно сообщению, приостановлена учеба в городах: Артемовске – в трех школах закрыты 66 классов, в которых обучается 1642 ученика, Селидово – в девяти школах закрыты 142 класса (3540 учеников), в Дружковке – в двух школах закрыты 38 классов (743 ученика) и в Макеевке – в шести школах закрыты 38 классов (800 учеников).