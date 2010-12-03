Сумщина: за сутки от переохлаждения погибли 2 человека

16:11, 03 декабря 2010
Новости регионов
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Трое - с обморожениями

За прошедшие сутки в Сумской области два человека погибли от переохлаждения, еще трое попали в больницу с разными степенями обморожений.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Сумской области, в Путивльском районе недалеко от села Руднево в лесу найдено замерзшее тело 28-летнего мужчины, а в Липоводолинском районе 59-летнюю женщину обнаружили замерзшей вблизи жилого дома.

Кроме того, в городе Конотоп в местную больницу поступил 73-летний мужчина с обморожениями обеих стоп. Еще два случая обморожения произошли в Ахтырке и Сумах.

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