Сумщина: за сутки от переохлаждения погибли 2 человека

За прошедшие сутки в Сумской области два человека погибли от переохлаждения, еще трое попали в больницу с разными степенями обморожений.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Сумской области, в Путивльском районе недалеко от села Руднево в лесу найдено замерзшее тело 28-летнего мужчины, а в Липоводолинском районе 59-летнюю женщину обнаружили замерзшей вблизи жилого дома.

Кроме того, в городе Конотоп в местную больницу поступил 73-летний мужчина с обморожениями обеих стоп. Еще два случая обморожения произошли в Ахтырке и Сумах.