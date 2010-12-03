В Харьковской области растет преступность

За январь-ноябрь 2010 года в Харьковской области наблюдался рост преступности на 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Харьковской области Геннадий ТЮРИН.

По мнению Г.ТЮРИНА, основная причина роста статистической преступности заключается в снижении «более чем в 10 раз» планки привлечения к уголовной ответственности за преступления против собственности (кражи).

«Это вызвало такой рост именно по статистической преступности. Если ранее основная часть подпадала под административную ответственность, то теперь под уголовную», - отметил прокурор.

При этом Г.ТЮРИН отметил, что на протяжении 11 месяцев текущего года наблюдается уменьшение количества тяжких и особо тяжких преступлений: преднамеренных убийств, ограблений, изнасилований, ДТП со смертельными последствиями.

«В целом в регионе состояние борьбы с преступностью и обеспечения общественного порядка хоть и напряженное, но находится под контролем правоохранительных органов, и правоохранители, работая единым блоком, делают все возможное для обеспечения законности», - сказал Г.ТЮРИН.

По словам прокурора, для усиления борьбы с преступностью в регионе были проведены итоговые коллегии и специальные заседания, на которых определены направления, по которым нужно «активизировать работу».