Тернопольщина: школы закрывают на карантин

В Тернопольской области в результате роста заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыто 7 школ и 19 классов.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель начальника областного управления образования Оксана ПИХУРКО, в частности, закрыты 4 школы в Теребовлянском районе, две – в Кременецком, одна – в Чертковском районе. В Тернополе закрыты 9 классов, больше всего (4) – в ООШ № 4. «В целом сейчас на учебу не ходит 2,854 тыс. детей. Это 9,9% общего количества учеников», – отметила О.ПИХУРКО.

По ее данным, заболеваемость среди детей гриппом имеет единичный характер, по большей части у заболевших учеников диагностирована ОРВИ.

Школы или классы, по словам О.ПИХУРКО, закрывают на 5 дней, после чего анализируют ситуацию и решают, можно ли возобновлять учебу. «В Шумском районе уже возобновлена учеба в двух классах», – отметила она.

В свою очередь главный государственный санитарный врач области Степан ДНИСТРЯН сообщил, что на прошлой неделе по сравнению с предыдущей уровень заболеваемости вырос на 29,7% и составлял 41,1 случаев на 10 тыс. населения при эпидемическом пороге 49,8 случаев на 10 тыс. населения. По его данным, эпидемический порог заболеваемости достигнут в Чертковском районе (62,99 случаев на 10 тыс. населения при эпидпороге 46,05) и Тернополь (94,58 случаев на 10 тыс. населения при эпидпороге 65,3).