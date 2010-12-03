В Херсоне за день 50 человек получили переломы

За вчерашний день в Херсоне 50 человек получили переломы из-за падений на скользких улицах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении здравоохранения городского совета областного центра, в течение 2 декабря в медицинские учреждения города за помощью по поводу травм, полученных в связи с неблагоприятными погодными условиями, обратилось 86 херсонцев, из которых у 50 поставлен диагноз «перелом костей».

В ночь на 2 декабря в Херсоне шел дождь, а утром температура опустилась на 3-4 градуса ниже нуля, вследствие чего на улицах города образовался гололед.