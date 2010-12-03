Херсон: 65-летний мужчина убил 90-летнюю мать-инвалида

В Херсоне 65-летний мужчина застрелил 90-летнюю мать-инвалида и застрелился сам.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД в Херсонской области, 2 декабря в Днепровском районе Херсона около 8 часов утра во время гашения пожара в частном доме был обнаружен труп 90-летней женщины с огнестрельными ранениями. Пожар возник в результате поджога.

Рядом с домом в местном сквере был найден труп 65-летнего мужчины также с огнестрельными ранениями.

Как выяснило следствие, мужчина застрелился из помпового ружья, но перед этим застрелил собственную мать, которая уже не могла ходить. После этого он принес в дом канистру с бензином, открыл газ и поджег дом.

Предварительно, причиной убийства и самоубийства стал развод погибшего с женой, которой суд отдал половину общего дома. Мужчина после развода получил психологическую травму, и ранее уже пытался покончить с собой, отмечают правоохранители.

Сейчас продолжается следствие по установлению всех обстоятельств трагедии.