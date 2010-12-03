В Одессе во время пожара погибло три человека
11:56, 03 декабря 2010Новости регионов
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В квартире на 14-м этаже
В Одессе в квартире на 14-м этаже 16-этажного жилого дома возник пожар, в результате которого погибли три человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, пожар ликвидировали шесть отделений Государственной пожарной охраны.
Причина пожара устанавливается.
По оперативным данным, в течение прошлых суток в Украине зарегистрирован 181 пожар, в том числе в жилом секторе 155 пожаров, на которых выявлены тела 11 погибших.
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