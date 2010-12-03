В Одессе во время пожара погибло три человека

В Одессе в квартире на 14-м этаже 16-этажного жилого дома возник пожар, в результате которого погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, пожар ликвидировали шесть отделений Государственной пожарной охраны.

Причина пожара устанавливается.

По оперативным данным, в течение прошлых суток в Украине зарегистрирован 181 пожар, в том числе в жилом секторе 155 пожаров, на которых выявлены тела 11 погибших.