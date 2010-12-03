В Закарпатье объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила заместитель начальника Закарпатского областного центра по гидрометеорологии Василиса БЛОХ.

По ее словам, сегодня во второй половине дня и вечером в области ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Кроме того, местами ожидается налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Усиление юго-западного ветра местами будет наблюдаться до 15-20 м/с, на высокогорье Карпат — до 30-35 м/с.

Также, отметила В.БЛОХ, из-за сильных осадков 3-4 декабря на реках поддерживаться повышенная водность с постепенным повышением уровней воды до 1 метра над уровнем поста.