Крым: автобус выехал на встречную - пострадало 6 человек

09:44, 03 декабря 2010
Новости регионов
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В салоне находилось 15 пассажиров

В Крыму на 80-ом километре автодороги Алушта-Феодосия автобус "Temsa" в результате технической неисправности выехал на встречную полосу и съехал в кювет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы.

В салоне автобуса на момент аварии находилось 15 пассажиров.

Автобус выполнял рейс по маршруту "Севастополь-Судак".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Окончательные причины аварии устанавливаются.

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