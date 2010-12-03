Крым: автобус выехал на встречную - пострадало 6 человек

В Крыму на 80-ом километре автодороги Алушта-Феодосия автобус "Temsa" в результате технической неисправности выехал на встречную полосу и съехал в кювет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы.

В салоне автобуса на момент аварии находилось 15 пассажиров.

Автобус выполнял рейс по маршруту "Севастополь-Судак".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Окончательные причины аварии устанавливаются.