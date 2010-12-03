Крым: автобус выехал на встречную - пострадало 6 человек
09:44, 03 декабря 2010Новости регионов
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В салоне находилось 15 пассажиров
В Крыму на 80-ом километре автодороги Алушта-Феодосия автобус "Temsa" в результате технической неисправности выехал на встречную полосу и съехал в кювет.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы.
В салоне автобуса на момент аварии находилось 15 пассажиров.
Автобус выполнял рейс по маршруту "Севастополь-Судак".
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Окончательные причины аварии устанавливаются.
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