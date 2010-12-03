Херсонщина: охранник АТП отравился угарным газом

В Херсонской области в результате отравления угарным газом погиб охранник Горностаевского автотранспортного предприятия.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в теруправлении Госгорпромнадзора по Херсонской области, по этому факту начато специальное расследование.

В частности, по данным инспекторов управления Госгорпромнадзора, 1 декабря охранник Горностаевского АТП №16547, 1962 года рождения, найден мертвым в помещении охраны. На тот момент комната была наполнена дымом. На месте происшествия обнаружены остатки спиртных напитков.

Комиссия по специальному расследованию рассматривает как одну из возможных причин смерти – отравление угарным газом.

Окончательные результаты будут известны по завершению специального расследования управления Госгорпромнадзора и заключения судмедэкспертизы. Известно, что пострадавший имел на иждивении двух детей.