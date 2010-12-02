Медицину Тернопольской области ожидают серьезные реформы

Медицину Тернопольской области ожидают серьезные изменения - с нового года в регионе планируют реформировать первичный уровень предоставления медицинской помощи, сообщил в интервью УНИАН губернатор Тернопольской области Михаил ЦЫМБАЛЮК.

В частности, по словам губернатора, это коснется работы фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) - на их базе создадут новые современные центры по оказанию населению первой медицинской помощи.

«Для сельской общины очень важны фельшерско-акушерские пункты, но они должны быть оснащены всем необходимым оборудованием, чтобы, например, будущие мамы могли не просто стать здесь на учет, но и получить достойный уровень необходимой помощи, не выезжая из села,» - сказал М.ЦЫМБАЛЮК, подчеркнув, что на месте привычных фельшерско-акушерских пунктов будут созданы новые и современные центры по оказанию первой помощи.

"В каждом районе планируется открыть 4-5 таких центров. А оттуда пациентов будут направлять в амбулатории, либо в большие стационары, что будут располагаться в специализированных центрах, в так называемых госпитальных округах,» - сказал М.ЦЫМБАЛЮК.

Он сообщил, что в области планируется создать 6 районных госпитальных баз, в которых люди смогут получить комплексную медицинскую помощь, а также три клинических центра на базе областных больниц.

«Кроме этого, нам необходимо оборудовать 79 амбулаторий семейной медицины,» - отметил М.ЦЫМБАЛЮК, подчеркнув ,что путем оптимизации учреждений здравоохранения в области сократят отделения, которые дублируются.

Губернатор также сообщил, что в этом году на ремонт ФАПов из местного бюджета было выделено 600 тысяч гривен.

По инициативе М.ЦЫМБАЛЮКА, в селе Гнилицы был открыт научно-методический центр первичной медико-санитарной помощи (в котором студенты имеют возможность проходить практическое обучение в условиях сельской медицины), а также обновленный ФАП.

«Медицинское оборудование центра позволяет передавать данные кардиограммы сердца пациента по сети Интернет, и уже через несколько секунд, по скайпу, ведущие специалисты области могут дать консультации относительно состояния здоровья,» - отметил М.ЦЫМБАЛЮК.

Напомним, что определяя пути реформирования украинской медицины Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что ее основными направлениями должны быть - доступные медицинские услуги, их качество и профилактика, а также стимулы для ведения здорового образа жизни.

Как отметил Президент, чтобы этого достичь уже сегодня необходимо срочно браться за проектирование сети госпитальных округов, поэтому областные администрации должны в краткие сроки провести инвентаризацию всех своих медучреждений, также должен быть проведен аудит наличия и качества дорог для обеспечения эффективной работы службы скорой помощи. Карта госпитальных округов Украины, по поручению Виктора ЯНУКОВИЧА, должна быть готова уже через полгода.