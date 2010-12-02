В Виннице прошла акция "Помоги стране не погибнуть!"

Общественные организации, студенты и школьники Винницы во Всемирный день борьбы со СПИДом устроили на Театральной площади города акцию «Помоги нашей стране не погибнуть!», цель которой - объединить молодежь в борьбе с ВИЧ/СПИДом, наркоманией, сексуальной распущенностью.

Как передает корреспондент УНИАН, акция прошла как театрализованное действо без слов. В главных ролях были "Наркомания", "СПИД", "Сексуальная распущенность", которые пытались переманить на свою сторону молодых людей, соблазняя их захватывающими впечатлениями. Однако те, кто соблазнялся, умирали.

Целью акции было предотвращение распространения наркомании, а, следовательно, и ВИЧ-СПИДа в обществе, обращение внимания общественности на проблемы распространения ВИЧ-СПИДа, наркомании, сексуальной распущенности, а также популяризация здорового образа жизни.

Также акция была посвящена памяти тех, кто умер от СПИДа.

В конце мероприятия участники действа растянули красную ленту длиной 30 метров в виде символа борьбы со СПИДом как знак того, что Украина - это территория жизни, и украинская молодежь – выбирает жизнь.