В Львовской области возросла заболеваемость СПИДом

В Львовской области растет заболеваемость СПИДом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, за 9 месяцев 2010 года впервые диагноз ВИЧ-инфекция был установлен 364 лицам (против 389 лиц за аналогичный период 2009 года), в том числе в стадии СПИДа – 104 лицам (против 90 за 9 месяцев 2009 года). Если роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией не произошло, то возросла заболеваемость СПИДом на 13,5%, констатировали в ОГА.

Как отмечается в сообщении, среди путей инфицирования доминирует парентеральный, в результате введения наркотических веществ инъекционным путем. Из 364 человек с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции - 152 случая (41,8%) приходится на парентеральный путь; 113 случаев (31,04%) приходится на половой, в основном, гетеросексуальный путь передачи ВИЧ; 80 случаев (22,0%) - передача ВИЧ от матери ребенку и 19 случаев (5,2%) составляет неопределенный путь инфицирования.

По состоянию на 1 декабря 2010 года в области состоят на учете 1 тысяча 722 ВИЧ-инфицированных (в т.ч. 193 ребенка), из них в стадии СПИДа - 382 человека (в т.ч. 11 детей).